Em virtude do aumento de casos da Covid-19 e para tentar evitar uma explosão de casos na reta final das eleições municipais, o promotor de justiça de saúde, Glaucio Ney Shiroma Oshiro, reuniu com representantes dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira, 06, onde ficou acordado a suspensão de algumas atividades partidárias e adoção de outras medidas para evitar a propagação do vírus.

Após a discussão entre representantes e o promotor, ficou acordado que as caminhadas e as cicleatas serão suspensas. Os bandeiraços deverão observar o limite máximo de 30 pessoas, respeitando 1,5 metro de distanciamento e o uso de máscaras.

As visitas aos bairros/ruas (visitas qualificadas) deverão observar o limite máximo de 05 (cinco) pessoas por rua, e o uso de máscaras.

As comitivas de candidatos majoritários em visitas deverão observar o limite máximo de 30 pessoas, e o uso de máscaras.

As carreatas serão permitidas, desde que os vidros dos carros sejam mantidos abertos, e seja respeitada a capacidade de ocupação dos veículos. Na parte externa poderão estar apenas os candidatos majoritários, observado o limite de 05 pessoas, e o uso de máscaras.

As reuniões em ambientes fechados deverão observar as recomendações da Resolução nº 09/2020/CAECOVID, e os parâmetros indicados pelas vigilâncias sanitárias municipais.

Fonte: Ac24Horas