O governador Gladson Cameli recebeu nesta quinta-feira, 5, a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, e a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima de Carvalho, para tratar da continuidade de parcerias entre o Poder Executivo e a instituição de ensino superior, assim como a discussão de futuras cooperações.

Um dos assuntos tratados no encontro diz respeito à renovação do convênio entre Ufac e Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) para a realização de estágio curricular obrigatório (internato) aos acadêmicos de medicina, que se encontram no último ano de faculdade, nos hospitais da rede pública estadual.

O Acre é um dos poucos estados do país que não possuem hospital universitário para auxiliar na formação dos futuros profissionais e elaboração de pesquisas acadêmicas na área da saúde. A estrutura disponibilizada pelo governo é extremamente relevante para suprir essa carência.

Prontamente, o governador Gladson Cameli disse que o prosseguimento do acordo é de total interesse do Estado e pontuou que, por se tratar de uma universidade pública, os estudantes da Ufac terão prioridade na distribuição das vagas. O gestor aproveitou para enaltecer a contribuição histórica da instituição no desenvolvimento do Acre por meio da educação.

“A Ufac pode ter a certeza que o governo do Estado tem total interesse na renovação desse convênio para ajudar na formação dos nossos estudantes de medicina. Como governador, estou preocupado em criar pontes e a universidade tem minha admiração e respeito. Por isso, temos que valorizar essa instituição e dar prioridade aos seus acadêmicos neste importante período da faculdade”, ressaltou o gestor.

O compromisso firmado por Gladson Cameli foi comemorado pela reitora da Ufac. De acordo com Guida Aquino, ações como esta do governo do Acre são fundamentais para o fortalecimento das universidades públicas e melhoria da qualidade do ensino ofertado aos seus estudantes.

“O governador atendeu o nosso pedido e vai viabilizar a continuidade desse convênio de forma prioritária aos alunos da Ufac. Saio daqui muito feliz com essa questão resolvida e eu não tenho dúvida de que os nossos estudantes de medicina ficarão satisfeitos com essa deliberação do governador Gladson Cameli”, comentou.

Mais parcerias por meio da Fapac

Outra questão abordada no encontro realizado no Palácio Rio Branco diz respeito à formulação de uma nova parceria entre governo e Ufac nas áreas de pesquisa, pós-graduação e concessão de bolsas de estudo. Após alterações realizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os recursos financeiros para o fomento destes setores por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) serão enviados diretamente para as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados. No Acre, o órgão é controlado pela Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Guida Aquino solicitou ao governador que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) participe dos editais do Capes e CNPq para que os recursos cheguem ao Estado e sejam repassados à Ufac. “Com isso, vamos fortalecer a pesquisa, ciência e tecnologia com bolsas desses editais e, por isso, não podemos perder estes recursos”, pontuou.

Cameli destacou a relevância do apoio à pesquisa e comprometeu-se a levar o assunto adiante. O governador acredita que por meio de parcerias como esta, quem ganha é a comunidade estudantil e científica. “Não queremos, e também não temos interesse, em prejudicar esta relevante área da pesquisa e educação. A partir de agora, este tema será tratado como prioridade e espero, muito em breve, que essa demanda seja atendida e resolvida”, afirmou.