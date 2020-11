O Partido Republicanos perdeu de uma só vez os dois mandatos, de estadual com Dr.ª Juliana e o de federal com Pastor Manuel Marcos, estes cassado pela justiça eleitoral, sob acusação de compra de votos e mal uso do fundo partidário nas eleições de 2018.

Outro cargo importante da autarquia também foi substituído, o chefe de departamento João Batista, foi exonerado e deu lugar para Camilia Machado.

O PROCON é um importante órgão do governo do estado, pois tem a função de fiscalizar e garantir os direitos do consumidor, nas relações comerciais e atua na regulação dos serviços oferecidas a sociedade.

Pedro Longo (PV) ao assumir o cargo na vaga de Juliana Rodrgues, afirmou que seu mandato teria atuação central na luta e na defesa do consumidor. De cara se declarou base do governo, mesmo disputando a eleição de 2018 na coligação de Marcos Alexandre do PT, com isso o novo parlamentar já começa a abrir espaços na gestão e fazer indicações de apoiadores de seu mandato.