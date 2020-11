Garantir recursos para reforma e ampliação de unidades de saúde na capital e no interior tem sido prioridade do deputado federal Alan Rick (DEM). Sensibilizado com a grave situação da Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, o parlamentar destinou, ainda no seu primeiro mandato, em 2016, R$ 2,5 milhões de suas emendas individuais para a reforma e ampliação do espaço.

Trata-se de uma reforma e ampliação que irá garantir a melhoria do sistema de saúde no município, em especial à população do seu entorno, formada em sua maioria por famílias de pequenos e médios agricultores.

“Acrelândia é uma cidade de extrema importância para a economia rural do nosso Estado e precisa de um sistema de saúde eficiente. Recebi muitos pedidos do município sobre a importância dessa obra e não poderia deixar de ajudar, diante de tamanha necessidade”, disse Alan Rick.

O secretário de infraestrutura do governo do Acre, Ítalo Medeiros, informa que a primeira etapa da obra, a ampliação da Unidade, já foi licitada e aguarda apenas a conclusão da licitação da reforma para que os trabalhos sejam iniciados.

“Estamos na fase de conclusão da segunda etapa da licitação, uma vez que são recursos diferentes, ambos captados pelo deputado Alan Rick, um importante aliado do governo do Estado em Brasília. Precisamos concluir essa segunda etapa para que possamos lançar a obra com as duas etapas ao mesmo tempo”, explica o secretário Ítalo Medeiros.p