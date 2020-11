Aldemir Lopes organiza e participa de caminhada de sua candidata Leila Galvão em Brasileia.

Mesmo estando condenado há 6 anos e dois meses de prisão em regime semiaberto, por ser um dos que comandava uma organização criminosa formada por empresários e agentes políticos suspeitos de atuaram em conluio para fraudar licitação, em 2013, para a contratação de empresa que forneceria mão de obra terceirizada na prefeitura de Brasileia, Aldemir Lopes não deixou de coordenar a campanha de Leila Galvão.

Na tarde desta quinta-feira (5), o coordenador da campanha do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Brasileia, Aldemir Lopes (Guru), que montou a chapa majoritária composta por Leila Galvão e Charbel Reis para disputar as eleições deste ano, realizou uma caminhada onde participou pelas ruas do município.

Até então, muitos duvidaram e não acreditaram que Aldemir Lopes era o coordenador da campanha de Leila Galvão, pelo fato de está recente o escândalo de corrupção e as prisões dos envolvidos o envolvendo, mas na reta final das eleições, Aldemir Lopes, aparentemente resolveu sair do anonimato e ir para a rua investir na sua candidata.

Em um vídeo (veja abaixo) gravado pela imprensa local, é possível ver nítido e notório que Aldemir estava bem a vontade em meio aos presentes, onde busca a todo custo investir na chapa do MDB para que se caso chegar ao Poder, ele possa fazer parte de alguma maneira, talvez assim como fez na época do ex-prefeito Everaldo.

