Lideranças de vários segmentos da sociedade, candidatos a vereadores da regional e apoiadores reafirmaram o compromisso de reeleger a prefeita. O deputado federal Alan Rick (DEM) era um dos presentes e se disse feliz, com tantas demonstrações de apoio por tudo de bom que a gestão de Socorro vem fazendo por Rio Branco.

“Que alegria participar na noite desta quinta-feira, 5, de uma linda festa de apoio à nossa prefeita Socorro Neri, no Ninho do Urubu, na Vila Acre, organizada por um dos principais líderes do 2⁰ distrito de Rio Branco, meu amigo Arlenilson Cunha. O Ginásio lotado de líderes religiosos, líderes de associações de moradores e membros da comunidade, nos mostra que a união de todos é o melhor para Rio Branco”, disse Alan Rick

O deputado federal que é um dos principais apoiadores da Chapa Unidos Por Rio Branco, falou das coisas boas que a prefeita vem fazendo para desenvolver Rio Branco e por isso é importante sua recondução ao cargo por mais um mandato.

“Socorro tem trabalhado muito pela nossa cidade e vai trabalhar muito mais no seu segundo mandato. É por acreditar na Socorro que sigo apoiando e pedindo voto para essa grande mulher que tem feito uma gestão que nos orgulha”! finalizou Alan.