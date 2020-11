O direito de ir e vir aos produtores rurais está sendo mantido pela gestão do prefeito Clodoaldo Rodrigues que não tem medido esforços para melhorar a malha viária dos ramais do município.

Pensando no bem estar desses produtores, a prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou serviços de limpeza, alargamento de alguns pontos, desobstrução de bueiros e coloção de vegetal no ramal do Moura Piranga e galhos, proporcionando trafegabilidade de verão a inverno a dezenas de famílias que vivem na comunidade e precisam escoar sua produção.

A moradora do Moura Piranga Maria José Cavalcante destacou a importância de ver o ramal recuperado. “Eu ainda não tinha vindo morar aqui porque a estrada não permitia nós sairmos no período de chuva. Graças a Deus, o prefeito Clodoaldo Rodrigues vem tendo esse olhar todo especial para as comunidades rurais e autorizou a recuperação do nosso ramal que irá permitir levarmos nossos produtos para vendermos na cidade”, concluiu a moradora.

O Secretário de Obras Mauri Barbosa enfatizou que a gestão do prefeito Clodoaldo Rodrigues tem intensificado os serviços de infraestrura no município. “Estamos aproveitando o máximo de tempo possível para levarmos o maior número de serviços possíveis a sociedade cruzeirense na zona rural e urbana. Estamos concluindo a recuperação do ramal do Moura Piranga que vai possibilitar essas famílias levarem seua produtos à cidade”.

Clodoaldo Rodrigues, prefeito municipal, afirmou que fará tudo o que for possível para levar mais dignidade a população rural. “Sempre disse que teríamos esse olhar especial para as comunidades rurais. Fico feliz, em estar aqui no Moura Piranga e ver os serviços que irão proporcionar mais cidadania a essas famílias sendo concluído”, finalizou.