Uma das revelações dessa eleição em Rio Branco, a jovem Psicóloga Naluy que disputa a eleição pelo PCdoB, defende um programa de acompanhamento aos profissionais da educação e a instalação de creches a partir de parcerias, com Igrejas e Centros comunitários de Rio Branco.

Segundo a candidata, os profissionais em educação são dentre os servidores públicos os que mais adoecem na função e por isso defende que o município possa ter uma atenção melhor e assim reduzir os problemas e garantir uma melhor saúde desses servidores.

“Defenderemos a criação do Programa Saúde Global para Profissionais da Educação, que ofertará atendimento psicológico, fonoaudiólogo e fisioterapêutico para reduzir e combater o adoecimento em massa que cresce mais a cada ano nessa categoria”. Disse Naluy.

Ainda na educação, Naluy defende que o município firme parcerias com instituições filantrópicas, como Igrejas e Centros Comunitários, para que os espaços sejam adaptados para funcionar como creches.

“Nós apoiamos a utilização de espaços religiosos, associações comunitárias e entidades filantrópicas para funcionarem como creches e escolinhas nos bairros de Rio Branco. Alguns desses espaços são subutilizados e contam com estrutura suficiente para, em parceria com a gestão municipal, suprir a necessidade das famílias rio-branquenses”, destacou.

Um dos grandes problemas da população que frequenta mercados, praças e outros locais públicos de Rio Branco, sem dúvida é a falta de banheiros e bebedouros. Naluy defende a instalação dos mesmos nesses locais.

“Defender a construção de banheiros e bebedouros públicos no centro da cidade, nos parques e centros comunitários é pauta humanitária. Essa proposta dialoga com a alta temperatura a qual estamos expostos em nossa cidade e representa solidariedade para com as pessoas em situação de rua”, finalizou Naluy.