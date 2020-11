A gestão do prefeito Clodoaldo Rodrigues vem sendo pautada no respeito às famílias de Cruzeiro do Sul, principalmente as que necessitam do apoio do poder público para prover parte do sustento de seus membros. Dessa forma, a Prefeitura através do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) já distribuiu mais de 1200 cestas básicas às famílias de baixa renda nas zonas urbana e rural do município.

Nesta semana, a Secretária Chefe de Gabinete, Delcimar Leite, e o Secretário Municipal de Obras Mauri Barbosa, entregaram diversas cestas básicas aos servidores da secretaria de obras e às famílias inclusas no CAD Único das comunidades rurais e das vilas. Delcimar Leite participou da entrega dos sacolões para mais de 180 famílias na vila São Pedro.

O processo para beneficiar essas famílias foi coordenado pelo Cras, que identificou as necessidades para que as mesmas fossem contempladas. O ponto de partida para contemplação foi definindo pessoas que estão no Cadastro Único do governo federal, mas que não recebem Bolsa Família.

A beneficiária Agaize da Silva falou da importância de estar recebendo esse benefício.

“Tenho certeza que muitas famílias hoje não têm nada para comer, então é muito importante estarmos recebendo esse auxílio. Quero agradecer ao nosso prefeito Clodoaldo pela preocupação em ajudar as pessoas mais carentes de nossa vila”, finalizou.

O subprefeito da vila São Pedro afirmou ser muito importante a distribuição dessas cestas para essas famílias.

“Quero agradecer ao nosso prefeito Clodoaldo e a Secretária Delcimar Leite por entender a necessidade de entregarmos essas cestas para nossas famílias. Estou muito feliz porque estamos conseguindo atender mais de 180 famílias que hoje terão o que comer”, agradeceu.

Delcimar Leite, Secretária Chefe de Gabinete de Cruzeiro do Sul enalteceu o esforço da gestão em honrar os compromissos em ajudar as famílias cruzeirense.

“Hoje estamos aqui atendendo as famílias da vila São Pedro, amanhã estaremos na Santa Luzia do Pentecostes, já distribuímos cestas básicas para nossos servidores da secretaria de obras. Ressalto que através de muito esforço administrativos já conseguimos ajudar mais de 1200 famílias com cestas básicas”, concluiu.