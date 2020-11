Chamado para fazer trabalhos de mídia da campanha do MDB, Romário alega que a proposta era além de defender as ações da candidatura de Fagner Sales e Luiz Cunha, também teria que fazer pautas contra adversários. O resultado das postagens, trouxe uma ação judicial contra a Página Portal Mídia Política, a qual Romário é proprietário.

“Eu fui acionado na justiça por uma postagem em que um candidato se sentiu prejudicado e sequer o MDB me ofereceu uma defesa para recorrer. Eles não querem saber de ninguém e alguns apoiadores do Fagner são ciumentos, acham que a gente queria tomar o lugar deles”, disse. Quando entrei no MDB, fui estender a mão para o Neto Vitalino, ele sequer me cumprimentou e ali já senti um ambiente de individualidade, sem harmonia”, desabafou Levita.

Romário diz que o fato de alguns dirigentes do MDB ainda ficar detonando o ex-prefeito e amigo pessoal Ilderlei Cordeiro, o fez jogar a toalha e fazer esse alerta a população.

“Ilderlei é meu irmão e amigo, não me sinto bem em estar no ambiente onde ele é falado toda hora, jamais seria ingrato com quem tanto fez pela cidade e por mim. Deus me livre de esse pessoal voltar a governar Cruzeiro do Sul, porque o jogo deles não faria bem para cidade”, afirmou Romário.

“Eu sei como eles irão jogar bruto nessa reta final, por isso precisamos somar forças para Zequinha Lima se tornar prefeito dessa cidade, darei minha contribuição para que isso aconteça”, finalizou Romário.

A redação do 3 de julho, tentou contato com as pessoas citadas pelo Influenciador, mas até o fechamento não obtivemos retorno. O espaço fica aberto caso queiram responder as alegações de Romário.