Apesar do ano atípico com diversas atividades paralisadas por conta da pandemia do novo Coronavírus, em Rio Branco, capital do Acre, obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura avançam em todo o município.

“O momento é difícil. Estamos enfrentando uma pandemia, mas a cidade não pode parar. São obras importantes, em diversas áreas. Trabalhamos muito forte e entregamos estas obras, que; cada uma a seu modo, refletirá positivamente na vida das pessoas”, explicou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud.

No Segundo Distrito, por exemplo, se destacam as obras de recuperação e sinalização do Ramal Benfica, construção do mercado público na mesma comunidade, pavimentação do Ramal Piçarreira e recuperação asfáltica do Ramal do Rodo. O projeto reúne melhorias no pavimento, inclusão de iluminação com recuperação de pontes e passarelas.

Ampliação de escola

O município reformou e ampliou a Escola Municipal Mauricilia Santana, localizada no polo Benfica. A ação trouxe um novo pátio, mais duas salas de aula, um corredor coberto e um novo acesso ao prédio.

Obras em ramais

As obras, incluem ainda asfaltamento do trecho de mais de três quilômetros do Ramal São José, asfaltamento de trecho do Ramal Macarrão, no Belo Jardim, eficientização energética na Cidade do Povo e Avenida Amadeu Barbosa.

Bairro Comara

No bairro Comara, 99% das ruas receberam tapa-buracos com asfalto, segundo o presidente do bairro, Amarilho dos Santos Campos. “A prefeitura está fazendo milagre, porque, todo o Brasil passa por escassez de recursos e a Prefeita vem desempenhando um trabalho forte nos bairros da cidade. É asfalto, iluminação pública e limpeza, nota 10 para ela ter procurado o governo do Estado para ajudar ainda mais a população”, disse.

Via Chico Mendes

A Via Chico Mendes, porta de entrada e saída, do município também passa por uma nova fase de tapa-buracos com asfalto no trecho que liga a Rua 24 de Janeiro no Bairro 6 de Agosto a Vila Acre, garantindo mais conforto ao motorista e segurança ao pedestre. Além de toda a iluminação de led que vem sendo trocada para dar mais segurança a população.

Arena Rio Branco

Como incentivo à cultura, a prefeitura entregou no ano passado, o espaço Arena Rio Branco. Localizado na Avenida Amadeo Barbosa, o ambiente conta com pista de caminhada, além do Quadrilhódromo que é mais uma opção de cultura, esporte e lazer para população.