Após minucioso estudo de medição de vazão em trecho da rede de abastecimento de água de Rio Branco, o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) concluiu esta semana a intervenção que eliminou problemas na travessa São José e rua Belo Horizonte, no bairro Ivete Vargas.

Há mais de dois anos, os moradores do local sofriam com a falta de agua. “Às vezes passava dias sem cair, quando chegava era fraca, não subia na caixa”, informou Maria Gorete Silva, uma das moradoras.

Com objetivo de resolver o problema, a diretoria do Depasa iniciou estudo para identificar o que impedia a água de chegar à região. De acordo com a equipe técnica, a baixa vazão era o motivo da falta de água nas ruas, que estavam na ponta de rede.

A solução foi fazer uma nova interligação da rua Minas Gerais, com uma rede de 300mm. Além de resolver o problema na travessa São José e na rua Belo Horizonte, a medida permitirá reforçar o abastecimento em toda parte baixa do Ivete Vargas e locais próximos, atendidos pela mesma rede.

A execução do serviço agradou os moradores que fizeram questão de convidar a diretoria do Depasa ao local, para agradecer pessoalmente. “Eu tenho apartamentos alugados, e sem água comecei a perder inquilinos. Reclamei, e graças a Deus o Depasa veio e atendeu nosso pedido. Estou muito muito feliz”, disse Rosiane Pereira.

O diretor de Operações do Depasa, Luiz Anute, destacou a importância do trabalho de pitometria (medição de vazão) para melhorar o abastecimento de água na capital. “Na rede antiga, é possível haver perdas de pressão. Com a equipe que faz a medição de vazão, temos feito o estudo nessas regiões e, a partir disso, programar as intervenções necessárias para que as pessoas possam ter água em casa”.

O abastecimento de água do bairro Ivete Vargas é feito pelo Reservatório Central. A distribuição ocorre diariamente, sempre pela manhã.

Atendimento ao cliente

Com o objetivo de atender melhor seus usuários, o Depasa mantém central de apoio ao cliente. Dúvidas, sugestões e reclamações podem ser comunicadas pelo telefone 0800 717 77 11. A ligação é gratuita e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h e aos sábados das 7 às 12h.

“Trabalhamos para levar serviços essenciais à população. Nossas equipes estão sempre de prontidão. Contamos sempre com o apoio da população, que, ao apresentar suas demandas, nos auxilia a encontrar soluções”, destacou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.