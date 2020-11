Recentemente a justiça eleitoral da 6ª zona realizou uma reunião com as três coligações que disputam o pleito 2020 em Brasileia, das eleições municipais, onde na oportunidade foi discutido a respeito do aumento do Coronavírus e lá as coligações se comprometeram em não realizar atos que ocasionem aglomerações.

Mas, após 4 dias da reunião realizada com o juiz, a coligação formada pelo MDB e outros partidos, denominada de Brasileia em Boas Mãos juntamente com a candidata Leila Galvão, realizou um bandeiraço na praça do Seringueiro, a menos de 200metros da ponte José Augusto que liga Brasileia a Epitaciolândia.

Um ambiente e oportunidade propícia para que o vírus se propague e atinja um número maior de pessoas, por conta da falta de compromisso com o bem star público. Mas o que se pode esperar de uma chapa desta?

A coligação comandada por Aldemir Lopes e Nelson Moreira segue as margens da lei descumprindo os acordos firmados junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Brasileia. Se o MDB não foi capaz de cumprir um acordo firmado com a justiça eleitoral durante a campanha, imagina se alcançar o Poder!! Será que iriam honrar os compromissos públicos?

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo ll: