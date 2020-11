Zequinha Lima lidera as pesquisas para prefeitura de Cruzeiro do Sul, assim como Ordean Silva, que por sinal são correligionários de sigla e firmaram um acordo para melhorar os serviços prestados entre a população de Guajará e Cruzeiro do Sul.

Na saúde, Guajará se destaca na atenção básica, mas se tratando de média e alta complexidade, depende da cidade vizinha acreana e essa aproximação tende a ser benéfica para as duas cidades.

“É bom dialogar com quem pode nos ajudar a melhorar as parcerias, principalmente na saúde e economia. Zequinha tem tudo para ser prefeito de Cruzeiro do Sul e com fé em Deus vãos fazer uma parceria que nos ajudará bastante nos próximos anos”, disse o prefeito de Guajará Ordean Silva.

Zequinha lidera as pesquisas na corrida eleitoral da segunda amor cidade do Acre e por ser do Progressistas; mesmo partido de Ordean, pode selar uma grande parceria em favor do povo de Guajará.