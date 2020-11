O vereador do município de Porto Acre, Denis Sérgio Vale (PROS), usou as redes sociais para denunciar o descaso do prefeito Bené Damasceno com o patrimônio público, precisamente com as máquinas públicas da secretaria de obras, que deveriam está dando suporte ao município.

De acordo com o parlamentar, em menos de 15 dias três máquinas sofreram acidente em um curto período de tempo, trata-se de uma patrol, uma pá mecânica e máquina niveladora, todas destruída por falta de cuidado e zelo.

A informação que se tem é de que a pá mecânica teria virado no Ramal do Castanheira, a máquina niveladora teria virado no Projeto Tocantins e a patrol teria afundado nas águas do Rio Acre, na sete de Porto Acre (assim como se pode ver no vídeo).

O vereador se mostrou preocupado com a situação, pois se continuar dessa forma a patrulha mecânica do município vai acabar, devido a falta de responsabilidade da gestão e a prova está a mostra.

Veja o vídeo: