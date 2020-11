O que chama mais atenção é que Zacarias faz elogios e pautas positivas da administração desastrosa de Ipixuna, que é administrada pela prefeita Maria Oliveira (PSDB) e é esposa de Armandinho, ex-prefeito de Guajará e que vive com o candidato Marcio Ribeiro (Cidadania) a tira colo, ambos desesperados em busca de votos.

Ordean disputa a eleição contra um palanque formado de três ex-prefeitos, todos desacreditados pela população de Guajará e por isso os ataques constantes contra Ordean Silva, líder na preferência do eleitorado do município.

Com a ficha criminal corrida, o ex-policial que foi expulso por crime de tráfico de drogas, vive de extorsão a políticos e personalidades através de um Blog que mantém no ar. Vamos saber um pouco da ficha criminal de Zacarias;

Em 2008 Sebastião Carril vulgo Antônio Zacarias ou Portal do Zaca foi preso pela PF por ter fugido do abrigo para ex policias onde cumpria pela por TRAFICO DE DROGAS.

Na capital rondoniense, ele responde a vários processos, inclusive um por homicídio. Carril está condenado em Rondônia a quatro anos e oito meses de prisão e vai a julgamento no Tribunal do Júri por homicídio. Em Manaus ele responde a mais de 50 processos.

Identificado e qualificado criminalmente por diversos crimes em Manaus e em outras cidades Amazônicas, Sebastião Lucivaldo Carril, conhecido com o cognome de “Antônio Zacarias” é pessoa conhecida nas páginas policiais de toda região Amazônica!

O blogueiro Sebastião Lucivaldo Morais Carril, que nas décadas de 80 e 90 atuou no jornal O Estadão do Norte e na TV Meridional, em Porto Velho-RO, onde apresentava o programa “O Povo Contra o Crime”, já foi a júri popular naquele estado pelo juiz substituto Elson Pereira de Oliveira Bastos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, que pronunciou o mesmo pelo crime de assassinato. Por sua vez, também foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a sete anos e quatro meses de prisão por tráfico de cocaína numa ação comandada pela Polícia Federal, ocorrida no bairro Amazonino Mendes.

Vale lembrar que a vida de Carril sempre foi controversa. Ao abandonar a carreira nos meios de comunicação tornou-se policial, mas uma sentença proferida pelo juiz Carlos Zamith Junior fez com que perdesse o cargo na Polícia Civil amazonense. No dia 27 de outubro de 2014, a edição do Diário oficial do Amazonas, traz a publicação da expulsão de Zacarias dos quadros da Polícia Civil

Quando a PF prendeu ele por tráfico de drogas, passou três anos preso na Delegacia Geral (grupo fera) onde começou esse blog e depois o portal do Zacarias. Tentou retornar, mas não conseguiu. A regra no portal é extorquir até cair alguns trocados no bolso.

Questionado sobre os constantes ataques que sofre do blogueiro, Ordean disse não se incomodar, pois o povo de Guajará o conhece, sabe de sua responsabilidade com a gestão e tudo isso é desespero dos que um dia passaram pela prefeitura e quase destruíram a cidade.

“Graças a Deus que chegamos ao final do mandato de cabeça erguida, pagando em dia, cuidando da saúde de nossa gente, abrindo ramais e novas ruas na cidade. Isso tem incomodado aqueles que um dia fizeram da prefeitura um instrumento para interesses particulares”, disse Ordean.