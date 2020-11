A prefeitura do município de Rodrigues Alves, por meio da secretaria de assistência social, realizou ações alusivas ao outubro prateado dedicado ao mês dos idosos com visitas domiciliares.

Na ocasião foi entregue sopa no pote e orientações sobre os hábitos de vida saudável pela equipe do centro de convivência dos Idosos. Neste mesmo dia a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), fez entrega de lanches com atividades as crianças do serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Márcia Queiroz, o coordenador do CCI, Joabson, e a coordenadora do CRAS, Rosimeire, mesmo estando em período de pandemia os trabalhos podem ser realizados seguindo as orientações de saúde. “É gratificante ver no semblante de nossas crianças e dos idosos a alegria de saberem que podem contar com nossos serviços assistenciais”.