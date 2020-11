Em razão da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco por meio da superintendência Municipal de Transportes e Trânsito insere a partir deste mês de novembro, mais uma linha Apolônio Sales via São Francisco, alcançando também a população do Residencial Altamira.

A rota 708 – Apolônio Sales via Altamira terá o seguinte percurso saindo do bairro: Estrada Jarbas Passarinho, Rua dos Ipês, Jandaia (Andirá), Rua dos Sabiás, Uirapuru, José de Alencar, Rua 20 de Março, 12 de Outubro, Joaquim Macedo, João XXIII, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil e Terminal Central.

O percurso saindo do centro ficou assim: Terminal Central, Rua Benjamim Constant, Avenida Ceará, Getúlio Vargas, João XXIII, Joaquim Macedo, 12 de Outubro, 20 de Março, José de Alencar, Uirapuru, Rua dos Sabias, Jandaia (Andirá), Rua dos Ipês e Estrada Jarbas Passarinho.

A superintendente do órgão, Sawana Carvalho, explica que além da redução no tempo de espera, a população poderá acompanhar os horários a serem cumpridos pela concessionária responsável pela operação, através do Portal de Transparência do Transporte ou mesmo em quadros de horários fixados dentro dos ônibus.

“Dessa forma, as pessoas terão acesso direto ao ônibus, porque o bairro não possuía linha. Elas poderão pegar ônibus sem precisar se deslocar até bairros vizinhos”, detalhou Sawana.