O Progressistas afirmou ao âncora Itaan Arruda do programa Gazeta Entrevistas, da TV Gazeta / Record, que caso chegue ao segundo da eleição municipal, espera contar com o apoio do PT, que tem como candidato a prefeito o deputado estadual Daniel Zen.

Na última pesquisa IBOPE, Bocalom aparece em terceiro lugar na disputa. Atrás de Socorro Neri (PSB) e Minoru Kinpara (PSDB). Já o petista Daniel Zen vem em quinto lugar com cerca de 5% da preferência do eleitor riobranquense.

Bocalom que foi secretário do PT no primeiro governo de Jorge Viana , pretende refazer a parceira caso esteja na disputa do segundo turno.