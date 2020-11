O discurso do ex-senador Jorge Viana (PT), reclamando de ingratidão não foi bem digerido pelo atual articulador político do governo de Gladson Cameli, Moisés Diniz, que rebateu em suas redes sociais.

Segundo o ex-parlamentar, o PT agiu com ingratidão com os aliados políticos durante as gestões, sendo duas de Jorge Viana, uma de Binho Marques e duas de Tião Viana.

“Tem gente falando de ingratidão, depois de ter passado 20 anos deixando aliados na beira da estrada”, declarou Diniz, insinuando que o Partido dos Trabalhadores só valorizava a sua sigla.

Jorge disse em um café da manhã com Angelim, Marcos Alexandre e o candidato à prefeitura Daniel Zen, que a má política e ingratidão precisam ser derrotadas nesse pleito eleitoral. Por contilnet