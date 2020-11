O coronel da Polícia Militar do Acre (PMAC), Marcos Kinpara, irmão do candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, disse que não confia no candidato a vereador do PSL, Hildegard Paschoal, que faz parte da coligação com os tucanos.

A informação foi obtida por meio de prints vazados de uma conversa de Whatsapp entre o militar, que é um dos maiores apoiadores da campanha do irmão, e uma pessoa não identificada.

Nos prints, ele diz que Hildegard não pede voto para Minoru e não o apoia de corpo e alma. “Não confio no seu candidato a vereador”, escreveu Marcos, após a outra pessoa enviar a ele um santinho de Pascoal. “Cuidado para não se decepcionar”, completou. Veja os prints ao final da reportagem.

Ao ContilNet, Hildegard lamentou o teor do vazamento. “Na cabeça do coronal, eu tenho que priorizar o voto do Minoru ao invés do meu. Se eu chego em uma casa e a família já é Minoru, a gente reforça o pedido. Se estão em dúvida, fazemos o mesmo. Mas se as pessoas que vivem lá já estão fechadas com outro candidato, o que é que eu posso fazer?”.

Pascoal afirmou ainda que a atitude do militar mais atrapalha que ajuda a campanha do irmão. “O pessoal aqui confia na gente e está comprando a briga. Com isso, eles estão é perdendo um apoio que conseguiram com muita luta”, disse, referindo-se à militâcia ideológica do PSL.

Ao ser perguntado se ele ainda mantinha o voto em Minoru, o candidato a vereador respondeu: “Depois dessa, fica o ponto de interrogação no ar. Como é que eu vou levar comigo o nome de quem não confia em mim?”.

Hildegard é filho do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal, condenado pela Justiça por integrar grupo de extermínio no Acre. Fonte: ContilNet