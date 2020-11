O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), concluiu na semana passada, as obras do estacionamento da Cidade da Justiça, estrutura estadual pertencente ao Judiciário acreano.

De acordo com Petrônio Antunes, presidente do Deracre, “a demanda para a construção surgiu quando o governador Gladson Cameli esteve com o presidente do Tribunal de Justiça, Francisco Djalma da Silva, oportunidade em que selaram a parceria, ficando a encargo do Deracre a execução”.

Antunes declarou que o Deracre ficou encarregado de preparar todas etapas da terraplanagem e a finalização da obra em um prazo de três meses e meio.

A obra faz parte de um processo de recuperação e revitalização dos espaços públicos, incluindo o Posto Rodoviário da Tucandeira, onde há atendimento à população.

Sobre a atuação do Deracre na Cidade da Justiça, o tecnólogo Bento Souza, chefe da equipe de Topografia, afirmou que encontrou algumas dificuldades na execução dos trabalhos.

Por outro lado, José Clezonildo, encarregado de comandar a equipe do Deracre afirmou: “Estou feliz com a entrega da obra, principalmente porque durante a execução não teve nenhum acidente de trabalho, e tudo transcorreu bem”.