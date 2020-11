Agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar de Brasileia, recuperaram na semana passada três veículos que haviam sido roubados em Rio Branco, mas isso só foi possível graças ao investimento do governo e o empenho do batalhão.

Em vídeo, a major Ana Cássia falou a respeito da ação integrada desta vez com a população e que obtiveram êxito em recuperar um veículo na região de fronteira que havia sido furtado no dia 29 de outubro.

A major cita ainda que esta ação é uma demonstração de que o trabalho que a polícia militar vem fazendo, não só de integração com a comunidade, mas também com as outras forças de segurança pública, o investimento em tecnologia, investimento no serviço de inteligência equipado e operando na fronteira, vem trazendo um resultado positivo.

E por fim a Major incentiva a população a contribuir com as ações desenvolvidas pelas forças de segurança pública: “Você cidadão de bem, procure as unidades da polícia militar, procure o 5º Batalhão ou ligue pra o 190. Qualquer informação que você tiver é válida”, concluiu.

Veja o vídeo: