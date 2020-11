O flagrante foi feito pela Companhia de Policiamento com Cães (CpCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), após uma denúncia anônima de que dois suspeitos estariam transportando drogas no coletivo.

A polícia montou uma barreira na estrada e fez a abordagem ao ônibus com auxílio do cão farejador. Foi quando os policiais localizaram dentro de uma bolsa a droga e uma arma de fogo, além de dois jabutis.