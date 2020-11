Já se passaram quatro dias e o Corpo de Bombeiros continua com as buscas pelo homem identificado como Raimundo Nonato da Silva. Ele está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (29) depois de tentar atravessar o Rio Juruá nadando, em Cruzeiro do Sul.

As informações iniciais são de que o homem sumiu próximo ao Porto do Governo. O comandante do Corpo de Bombeiros na cidade, tenente Sandson do Nascimento, afirmou que as buscas devem ser suspensas ainda no final da tarde desta segunda (2).

Silva estaria sozinho quando tentou atravessar o rio. Populares só teriam ouvido os gritos dele quando começou a afundar, mas, não deu tempo de ele ser socorrido.

Uma das dificuldades enfrentadas pela equipe de buscas é que ninguém soube informar o local exato onde ele teria desaparecido para fazer a varredura o mais próximo possível do lugar de onde ele afundou.

“O corpo não foi encontrado ainda e nós continuamos fazendo as buscas superficiais. É porque também não há uma precisão do local onde supostamente aconteceu esse acidente. Além disso, não foi registrado boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e assim fica difícil, porque a gente não sabe se realmente isso aconteceu. Foram dois dias seguidos de mergulho e, a partir daí, buscas superficiais. Vamos encerrar nesta segunda e, se aparecer uma nova informação, a gente retoma”, afirmou o tenente. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre