A redação do site 3 de Julho Notícias recebeu a informações de que um grave acidente com vítima fatal teria acontecido na tarde desta segunda-feira (02), no km 8 da Estrada do Pacífico envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

De acordo com as primeiras informações, o acidente teria ocorrida quando Rodrigo e seu tio trafegavam em uma motocicleta indo em direção ao km 19, mas na altura do km 8 um caminhão ia cruzar a BR-317 sentido ao silo graneleiro, quando a motocicleta teria colidido na traseira do caminhão.

Com o impacto da batida, o condutor não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local do acidente, já o carona ficou gravemente ferido e posteriormente será transferido para Rio Branco.

