Roberto Duarte e sua vice Antônia Lúcia, chegaram a viajar até Brasília para tentar grava com Bolsonaro, mas o encontro não passou de uma fotografia.

Jamyl diz ser do PSC, partido aliado do presidente e que suas propostas eleitorais estão baseadas no que pensa Bolsonaro.

A estratégia de ambos não tem funcionado muito, pois os números da última pesquisa mostram Roberto Duarte (MDB) com 11% e Jamyl Asfury (PSC) com 1% da intenção de votos.

Por coincidência, Duarte e Jamyl são os candidatos que mais gastam tempo atacando a gestão da prefeita Socorro Neri, deixando de gastar tempo falando de suas propostas para o eleitorado que assiste seus programas eleitorais.

A disputa em Rio Branco estar polarizada entre Socorro Neri (PSB), Minoru Kimpara (PSDB) e Tião Bocalon (PP).