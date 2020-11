Mulher fica ferida após motorista embriagado invadir residência no bairro Escola Técnica,...

Mulher fica ferida após motorista embriagado invadir residência no bairro Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul

Acidente foi registrado neste domingo (1), em Cruzeiro do Sul. Motorista também ficou ferido e foi levado para o hospital da cidade. Ele fez teste do bafômetro e o resultado deu "mais que o dobro do limite criminal", diz tenente.