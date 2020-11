O Atlético-AC praticamente deu adeus às chances de classificação no Campeonato Brasileiro da Série D, depois de ser derrotado pelo Galvez por 2 a 0, nesse sábado (31), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), em confronto válido pela 10ª rodada do grupo 1. O resultado negativo manteve o Galo Carijó na lanterna da chave com seis pontos.

Matematicamente, o Atlético-AC ainda tem chances de avançar na competição, mas não seria exagero afirmar que somente com um milagre. Com apenas seis pontos somados, o time celeste precisa vencer todos os jogos e torcer por derrotas do Rio Branco-AC, quarto colocado com 17 pontos, em todos jogos restantes. Precisa torcer também por tropeços dos rivais fora do G-4.

Mesmo com esse cenário desfavorável, o técnico Márcio Parreiras não joga a tolha e diz que, enquanto houver chances, a equipe vai acreditar.

– A gente acredita ainda (na classificação). O Rio Branco-AC tem 17 pontos e a gente pode chegar a 18. Se o Rio Branco-AC perder os quatro jogos, a gente pode classificar. Enquanto têm chances matemáticas, temos que acreditar o tempo todo. Objetivo é conseguir a primeira vitória para dar esse ânimo para reta final – afirma.

Na próxima rodada o adversário será o Vilhenense-RO, em casa. Márcio Parreiras, que comandou o Barcelona-RO no primeiro semestre, diz conhecer bem o rival e projeta uma vitória para deixar o time, pelo menos, fora da lanterna do grupo. Temos um jogo difícil contra o Vilhenense-RO e com uma vitória saímos da última colocação, podendo chegar até em quinto (dependendo dos resultados da rodada). Conheço bastante a equipe do Vilhenense-RO, com uma garotada sub-20 com alguns experientes. Então é um time que corre muito, o preparador físico faz um trabalho longo, já os enfrentei. O time deles é muito bom fisicamente, tanto é que o Rio Branco-AC passou dificuldades no jogo ontem – afirma. Atlético-AC e Vilhenense-RO se enfrentam no próximo domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Acreana, na capital. O time celeste se reapresenta na manhã desta segunda-feira (2), no estádio Adauto Frota, o Frotão, no segundo Distrito de Rio Branco, para iniciar a preparação. Por Globo Esporte