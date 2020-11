Tenente-coronel Edener Franco, presidente do Galvez

O Galvez teve 28 jogadores inscritos no Copa do Brasil Sub-20, mas 12 deles disputaram a competição pela última vez já que atingiram nesta temporada o limite da idade permitida para participação. O presidente do Imperador, tenente-coronel Edener Franco, diz que ainda não há definição sobre o aproveitamento de alguns deles no elenco profissional e que aguarda a realização do Campeonato Acreano Sub-20.

O estadual da categoria ainda não foi realizado devido à interdição de algumas atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Se não for disputado, o Imperador tem expectativa de ficar com a vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2021, já que é o atual campeão.

Em caso de vaga na Copinha, o dirigente explica que pretende aproveitar três jogadores na próxima edição do torneio, já que uma nova regra abriu a possibilidade de participação de jogadores que completam 21 anos no ano da edição.

Quanto ao aproveitamento no elenco principal, Edener Franco disse que vai conversar com o técnico Zé Marco para saber quais jogadores poderão ser usados no elenco profissional da próxima temporada.

– (Vou) Ver quais posições o profissional está precisando, se tem alguém que se destacou para incorporar. Vários deles já estão no Galvez profissional, já estão treinando no elenco principal, só desceram para essa competição – ressalta.

O goleiro Gabriel, o zagueiro Cristian, o lateral-direito Railson, o volante Henrique, o meia Cadora e os atacante Wesley Sacolinha e Vinícius já integram o elenco principal. O zagueiro Natan, o lateral-esquerdo Sid, o lateral-direito Tiago Teles, e os atacantes Wanderson e John são os únicos que não frequentam os treinos. Todos eles estouram a idade da categoria sub-20 na próxima temporada.

Por Globo Esporte