Além de falar dos avanços de sua gestão, a prefeita questionou a postura de alguns candidatos que apresentam propostas mirabolantes. ‘Nesse período os candidatos se apresentam como mágicos’, disse Socorro

Foi o terceiro debate em que os candidatos a prefeito da Capital Rio Branco estiveram frente a frente e falaram aos eleitores, suas propostas e planos para desenvolver na capital, caso venham a se eleger

Roberto Duarte (MDB) e Jamyl Asfury (PSC) faziam questão de associar problemas do estado a administração de Socorro, que de pronto rebatia as tentativas de cnfundir o eleitorado.

“Nesse período a maioria dos candidatos se apresentam como mágicos, eles deveriam olhar o orçamento que a prefeitura terá para 2021 antes de prometer coisas impossíveis de serem implementadas. Nós trabalhamos com responsabilidade e é por isso que só vou prometer aquilo que serei capa de cumprir”, disse Socorro.

O debate desta sexta-feira (29), foi promovido pelo site de notícias Folha do Acre da Jornalista Gina Meneses, que junto com Antônio Klemer conduziram com maestria do início ao fim.