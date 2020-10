Chega ao fim o encontro do projeto Senasp Itinerante Etapa Norte. Foram três dias de apresentações e câmaras temáticas que debateram questões que envolvem a segurança pública em todos os estados da região. Da terça-feira, 27, até a tarde desta quinta-feira, 29, Rio Branco sediou o evento que buscou aproximar os representantes da segurança pública e assim conhecer cada realidade.

A equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), composta por gestores e o seu corpo técnico, liderada pelo secretário nacional, esteve presente para ouvir as instituições locais de segurança pública, além de apresentar os programas estruturantes da Secretaria.

O secretário nacional de Segurança Pública, coronel Carlos Renato Paim, avaliou o evento como sendo muito produtivo diante dos resultados alcançados. “Conversamos com todos segmentos que integram a segurança pública e a defesa social do norte, o que foi uma grande oportunidade de conhecer um pouco da realidade que se impõe nessa região, de forma a buscarmos subsídios para o nosso planejamento pela Senasp e também contribuir com outros setores do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, disse.

Ele destacou que o projeto itinerante percorre o Brasil coletando dados para que a Senasp possa catalogar as informações e, assim, produzir instrumentos que sirvam de subsídio para ações de gestão a curto, médio e longo alcance. “Iremos apresentar essas ações ao ministro da Justiça e Segurança Pública para que ele possa tomar as suas decisões no desenvolvimento de ações do Ministério”, ressaltou.

Para o secretário de estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, o evento cumpriu o seu papel, no sentido de promover a difusão dos programas e das ações realizadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o que facilita o acesso a recursos que podem financiar políticas públicas de todos os estados da região norte.

“Acredito que possibilitou aos integrantes do Ministério da justiça, através da Senasp, uma leitura pontual dos problemas que afetam a Amazônia no que tange à promoção da segurança Pública”, Frisou.

Homenagem

Durante o encerramento, o comandante da Polícia Militar do Acre (Pmac), cononel Paulo César Gomes, realizou uma homenagem ao secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Paim, entregando a este a medalha Plácido de Castro – maior comenda da Pmac.

O comandante destacou que a presença da Senasp se faz importante no Acre, principalmente pela área extensa, onde se luta contra o fortalecimento de facções e o narcotráfico, o que exige um apoio da esfera federal.

“Nós entregamos essa medalha com muito carinho, agradecendo o secretário por ter trazido a Senasp Itinerante no nosso estado. Que tenhamos outras oportunidades de discutir a segurança pública, assim como foi discutido na região norte, e consigamos avançar cada vez mais contra a criminalidade”, disse o comandante.