A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou no dia 13 de outubro de 2020, a programação de atendimento de Saúde Itinerante nas Comunidades Rurais do município realizando: Consulta Médica, odontológico, Pré-Natal, vacinação, Diagnóstico de Malária e Teste de Covid-19.

O Secretário de Saúde Everton Farias, satisfeito fez um balanço de 12 dias de atendimento, onde foram realizadas: 1.138 consulta médica, média de 95 atendimentos ao dia; 875 Odontológico (pessoas consultas); 13 pessoas realizaram Pré-natal; 94 Consulta; Enfermagem; 1044 Doses de vacina/ total de 559 pessoas imunizadas; 105 atendimentos laboratório Malária/ 15 positivos; 249 Teste atendimento de Covid-19, sendo 47 positivos. Onde todos foram orientados, prescritos à medicação, sendo acompanhados e monitorados.

Everton Farias, ressaltou que o atendimento segue um sucesso nas Comunidades, agente ver no semblante dos moradores, a satisfação, o carinho e a gratidão com o serviço de Saúde chegando até suas casas. Então, para nós do sistema de Saúde é muito gratificante agente ver as pessoas realmente satisfeitas. Sabemos da dificuldade, da luta do dia à dia e de como é difícil chegar nessas comunidades, principalmente nessa época de período chuvoso que dificulta o tráfego dos veículos devido a lama nos ramais.

Mas com a graça de Deus e o esforço de nossa equipe dedicada ao serviço, estamos levando uma saúde de qualidade a todas as nossas comunidades rurais do nosso Município. O Secretário agradeceu o empenho e a dedicação dos profissionais da área da saúde no atendimento realizado com sucesso.