A vítima ficou com as duas pernas presas porque o painel deslocou e caiu sobre ele e causou uma lesão no fêmur direito, segundo os bombeiros.

Para fazer o resgate do motorista foi realizada a abertura forçada das portas. Além disso, foram feitos cortes da coluna ‘A ‘dos dois lados para realizar o rebatimento do painel do carro. Para fazer todo esse processo foi necessário amarrações de cordas ao volante e uma tração, com ajuda de militares do Exercito, para que o painel fosse retirado de cima da vítima.