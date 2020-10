A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet-AC) informa aos artesãos acreanos que a partir desta sexta, 30, estão abertas as inscrições para a 31ª Feira de Nacional do Artesanato em Belo Horizonte/MG. Interessados podem solicitar inscrição até o dia 9 de novembro,

As inscrições poderão ser realizadas por e-mail, com envio da ficha de inscrição, Termo de Responsabilidade, Declaração e Direito de Uso de Imagem, devidamente preenchidos e encaminhados no endereço eletrônico: suelanypaiva@ gmail.com com o seguinte assunto: 31ª Feira Nacional de Artesanato.

Serão disponibilizadas 14 vagas presenciais, das quais 30% (trinta por cento) das vagas serão ocupadas por artesãos que ainda não participaram de feiras nacionais, e 6 vagas para artesãos não presenciais, ou seja, para envio das peças.

“A feira funciona como uma vitrine para o artesanato acreano. Estamos sempre entre os produtos que mais vendem e isso nos orgulha muito”, declara Suelany Paiva, coordenadora estadual do Artesanato.

A Feira Nacional de Artesanato – Rotas do Brasil ocorrerá entre os dias 1 e 6 de dezembro, seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a Covid-19.