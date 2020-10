A política no município de Assis Brasil, vem sendo intensificada dia após dia e cada candidato das chapas majoritária estão tendo a oportunidade de demonstrarem a sua força política.

Temos como exemplo o ato realizado em apoio ao candidato à prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Assis Brasil, Jerry Correia, que juntamente de seu candidato à vice-prefeito, Reginaldo Martins, conduziu a maior carreata já registrada no pequeno município.

A carreata por onde passou chegou a impressionar os moradores Assis-Brasiliense devido o número de participantes que foi muito grande, onde a alegria e o entusiasmo tomou conta das ruas da cidade.

De acordo com os organizadores da campanha do Candidato Jerry Correia, tudo está sendo feito com a força do povo, pé no chão, propostas de trabalho e respeito a todos de Assis Brasil, e assim, o candidato Jerry Correia e seu vice Reginaldo Martins estão conquistando a confiança do povo de Assis Brasil.