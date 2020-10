Com uma linda festa pelas ruas de Epitaciolândia, o candidato a prefeito Delegado Sergio Lopes (PSDB) e seu vice Professor Soares (PROS) juntamente com a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB), candidatos a vereadores pela coligação Reconstruindo Epitaciolândia, apoiadores e simpatizantes realizaram a Caminhada da Paz nesta sexta dia 30.

Centenas de pessoas percorreram o trajeto da rua Madre Paulina Bairro Aeroporto passando pela Av. Santos Dumont, Rua Alexandre Esteves Filho e terminando na Praça 28 de abril, o evento foi marcado pela alegria e disposição dos participantes que entoavam o Grito de Guerra do 45 e Delegado Sergio Lopes para prefeito.

A Deputada Mara Rocha (PSDB), resumiu esta caminhada como a mais alegre que ela já participou nas eleições deste ano em todo Estado do Acre. “Essa caminhada foi uma das mais linda que eu já participei, agente sente que o povo de Epitaciolândia quer uma mudança de verdade, e essa mudança só é possível com o delegado Sergio Lopes Prefeito e o Professor Soares vice.” Frisou a Deputada.

O Professor Soares candidato a vice-prefeito disse estar muito feliz por ver que o povo de Epitaciolândia abraçou a candidatura do 45. “Estamos muito felizes por ver que a cada dia as pessoas abraçam a nossa candidatura, pois veem em nós reais chances de mudança para dias melhores.”. destacou o professor.

O Delegado Sergio Lopes agradeceu a todos que participaram dessa festa da paz e da democracia. “O meu coração é só alegria e gratidão! Graças a Deus e a todos que trabalharam incansavelmente, a nossa caminhada foi um sucesso! Demos mais um passo rumo à vitória para juntos alcançarmos um futuro melhor e mais justo para Epitaciolândia. Sem mentiras, mas com a verdade. Sem intrigas, mas com união. Sem dúvidas, mas com a certeza.” Finalizou Sergio Lopes.