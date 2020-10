Os alunos da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco, estão em Cruzeiro do Sul cumprindo a fase final para o término do estágio supervisionado dos cursos técnicos da rede de ensino do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

A viagem faz parte das 100 horas de estágio supervisionado que os 49 alunos têm que cumprir. Os cursos são semipresenciais, de nível médio, sendo eles: hospedagem, agenciamento de viagem, guia de turismo e restaurante e bar. O roteiro em Cruzeiro do Sul tem a intenção de mostrar aos alunos, na prática, como funciona o empreendedorismo direcionado ao turismo e ao lazer.

A primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, uma das incentivadoras da escola, destacou o quanto é importante a prática para esses cursos. “Foi feita uma parceria com o Sesc para agregar mais conhecimento a esses alunos. Os cursos já estão em fase final e com a realização do estágio supervisionado teremos excelentes profissionais no mercado acreano”, pontuou.

Os educandos estão hospedados no Hotel do Sesc, onde as aulas práticas estão acontecendo. “Na atividade desta sexta estão atuando os alunos de hospedagem, restaurante e bar, e agenciamento de viagem. A ideia é que enquanto os que estão trabalhando conheçam a prática, os outros colegas representem os turistas”, explicou o coordenador geral da Escola de Gastronomia e Hospitalidade, Weyder Oliveira.

No primeiro dia de atividades, que iniciou na manhã desta sexta-feira, 29, os educandos atuaram no café da manhã do hotel, participaram de uma conversa com o empresário Cristiano Falcão, dono de uma agência de viagens em Cruzeiro do Sul, juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Siane Grandidier, e realizaram uma visita nas dependências do hotel.

A aluna do curso de guia de turismo, Carmen Elizabeth Rochas, 32, contou como está sendo a experiência. “Já estou há 12 anos morando no Acre, sou do Peru, formada em Turismo. A experiência está sendo linda, é a primeira vez que conheço a cidade. A estrutura do hotel é completa”, destacou.

As atividades iniciaram nesta quinta, 29, com saída do Palácio Rio Branco e destino a Cruzeiro do Sul. Durante todo o final de semana os alunos visitarão os pontos turísticos da cidade, sendo avaliados na prática por seus orientadores.