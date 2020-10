O dia do servidor público foi no passado uma data amarga para as centenas de pessoas que trabalham na administração Guajaraense, pois eram desvalorizados e sequer sabiam o dia que o salário estaria na conta.

No vídeo dona Délia conta os tempos de dificuldades e conta do quanto mudou com a chegada de Ordean Silva no poder, veja o vídeo;

Uma das marcas da atual administração é dinheiro na conta e em dia. O prefeito Ordean falou da satisfação e alegria de ser reconhecido pelos trabalhadores e que essa não deixa de ser uma obrigação de um gestor de responsabilidade.

“Nós ficamos felizes de receber tantas declarações de agradecimento das pessoas, mas isso é nossa obrigação. Cuidar bem de uma prefeitura e da vida do servidor é tarefa primordial de quem tem responsabilidade com o bem público, por isso fazemos. Pagamos nossos trabalhadores em dia e até antecipamos o 13º porque entendemos que são eles, que garantem o sucesso das ações que fazemos”, disse Ordean.