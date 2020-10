Em uma decisão liminar expedida pelo juiz da 4ª zona eleitoral Marlon Martins Machado, o candidato a prefeito Adônis Souza foi indiciado por compartilhar um vídeo em seu programa eleitoral no facebook com a falsa notícia, onde faz ligação da Operação da Polícia Federal à candidatura de Zequinha Lima.

O juiz considerou na decisão o potencial prejuízo a imagem do candidato Zequinha Lima, ainda que no vídeo não faça referência ao nome do candidato, mas faz ligação com uma suposta organização criminosa que desvia dinheiro para financiar uma candidatura em Cruzeiro do Sul, sendo que em nenhum momento foi divulgado pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público que a operação visou apurar desvios de recursos púbicos destinado a campanha.