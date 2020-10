Magoado por não opinar sobre a sucessão, Ilderlei ficou em um mato sem cachorro. O candidato do MDB Fagner Sales é filho do maior inimigo político Vagner Sales, Zequinha Lima é do seu partido o PP mas ppr estar com mágoas deixou de ir para campanha. Resta o candidato Adonis Souza (PSL), que em entrevista afirmou que não aceitaria o apoio de Ilderlei.

O fato é que o poder político é traiçoeiro, pois Ilderlei vivia cercado de aliados e era tratado como príncipe. Com a queda na cassação, entrou em um mundo dos discretos, sem ser citado ou mesmo ter suas ações lembradas por nenhum dos que disputam o cargo.

Quem ganha o voto de Ilderlei Cordeiro? Uma pergunta que ficará sem resposta.