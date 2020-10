A Fundação FCCV realizou, na última semana, serviços de melhorias e manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Euclides Queiroz Cunha, no bairro Miritizal, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O objetivo da ação foi promover ações de recuperação na estrutura da unidade com o objetivo de garantir melhor atendimento para a população.

Os serviços realizados incluem manutenção em trincos das portas e nos banheiros, ações no telhado para acabar com goteiras, troca de lâmpadas queimadas. Além disso, foi realizada a manutenção em uma porta danificada por vândalos, entre outros serviços.

Também foi refeita toda a rede de água que abastece a UBS, pois esta unidade sofria com a constante falta de água. Agora, com os serviços concluídos, o posto de saúde tem abastecimento todos os dias.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.