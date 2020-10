A denúncia foi feita contra Silva após operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Assento Verde, localizado na BR-317, zona rural do município. Durante a ação, o réu confessou ter desmatado 26,59 hectares de mata primária da Floresta Amazônica por necessidade de pasto para sua criação de gado, de acordo com o TJ.