O tenente Sandson Ferreira do Nascimento é o novo comandante do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio (4° Bepecif) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), em Cruzeiro do Sul.

Desde 2019, grandes e históricos avanços foram alcançados na área da Segurança Pública. Mais uma vez, o gestor demonstrou sua admiração pessoal pela ousadia e coragem dos bombeiros acreanos. Para Gladson, estes profissionais fazem a diferença no serviço público estadual. Ao novo comandante do 4° Bepecif, o governador desejou êxito e colocou-se à disposição para ajudar no que for necessário.

“Tenho muito respeito pelos nossos bombeiros. Seja no sol, na chuva e no fogo, eles arriscam até mesmo suas próprias vidas para que outras sejam salvas. Aqui em Cruzeiro do Sul, o trabalho de vocês é muito importante e eu reconheço isso. Saibam que estou fazendo todo o possível para melhorar a estrutura do Corpo de Bombeiros, assim como valorizar cada vez mais estes guerreiros e guerreiras”, pontuou o chefe do Executivo.

Durante seu discurso, o novo comandante lembrou de sua trajetória familiar e dos inúmeros desafios enfrentados na carreira militar. Tenente Sandson afirmou que está pronto para conduzir o 4° Bepecif e dar continuidade aos excelentes serviços prestados à população do Vale do Juruá.

“Nosso trabalho está longe do fim, mas o que fizermos terá enorme diferença na vida de centenas de pessoas. Vamos arregaçar as mangas e prosseguir nessa jornada com mais educação do que nunca. Prometo aos senhores[bombeiros] a melhor gestão das suas vidas”, ressaltou.

Em homenagem aos excelentes serviços prestados pelo ex-comandante, capitão José Dutra de Oliveira, e ao ex-subcomandante do 4° Bepecif, capitão Clodoaldo Pinheiro da Silva, o Corpo de Bombeiros concedeu a Medalha Imperador Dom Pedro II aos oficiais. A insígnia é a mais alta honraria oferecida pela instituição militar acreana.

“Gostaria de fazer um agradecimento especial a tropa do batalhão. Uma tropa altamente preparada, disciplinada e recheada de especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. Todas as missões a nós confiadas foram integralmente cumpridas sem recuar, sem cair e sem temer. O bombeiro não só salva vidas, mas é capaz de dar vidas para salvá-las”, disse capitão Oliveira.

Em seu pronunciamento, o comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, aproveitou para falar das conquistas e de projetos futuros que visam o fortalecimento do órgão militar. Como a aquisição de novas viaturas e equipamentos para melhorar o trabalho desempenhado pelos profissionais. O oficial também fez uma menção especial ao ex-comandante do 4° Bepecif e estimou sucesso ao novo líder da corporação.

“Por parte do comando-geral, este é um momento de muita gratidão ao comandante que deixa a função e que, por sinal, possui um extenso currículo de bons feitos pela instituição. Ao tenente Sandson, que assume, um oficial altamente capacitado e habilitado para a função. Tenho a total certeza que fará um excelente trabalho no Corpo de Bombeiros, aqui no Juruá”, comentou.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador, Major Rocha; do comandante do 61° Batalhão de Infantaria de Selva, tenente-coronel Carlos Eduardo Demétrio dos Santos; demais autoridades locais; e do público.