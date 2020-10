Visando coibir a ação de criminosos e proporcionar maior sensação de segurança à população, o vereador Jakson Ramos (PT) sugeriu ao secretário Municipal da Zeladoria de Rio Branco, Kellyton Carvalho, que a prefeitura realize um estudo de viabilidade para implantação de um sistema de videomonitoramento em todos os bairros da capital acreana.

A proposta surgiu durante debate sobre a iluminação pública do município realizado nesta quinta-feira, 29, na Câmara Municipal de Rio Branco. A ideia é que as ações de segurança sejam reforçadas na capital com monitoramento por vídeo das principais vias e posteriormente em vias adjacentes dos mais de duzentos bairros da cidade.

“Grandes cidades pelo mundo e inclusive no Brasil já possuem sistemas similares como forma de auxiliar no combate à violência. Nós vamos ter em breve uma cidade inteiramente iluminada e quando você instala câmeras especiais com esse intuito, teremos uma cidade mais segura para as pessoas 24 horas por dia, auxiliando inclusive no reconhecimento e captura de suspeitos, identificação de veículos roubados através da checagem de placas, entre outros”, declarou Ramos.

A proposta já é uma realidade em diversas cidades no Brasil, a exemplo de municípios como Uberaba, em Minas Gerais e Esteio, no Rio Grande do Sul. Uma vez implementado, o sistema será ferramenta essencial na resolução de crimes e na garantia da segurança da população.

