O secretário geral do Movimento Democrático Brasileia (MDB) do município de Brasileia, Carlinhos Nogueira, resolveu denegrir a imagem do governador do Acre, Gladson Cameli, através de áudios nas redes sociais.

O motivo que teria levado Carlinhos a tentar ofender a moral do governador, foi o fato de Gladson anteriormente ter gravado um vídeo declarando apoio ao candidato à prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), e meses depois ter afirmado que o seu candidato seria Everton Soares (PSL), que também concorre o processo eleitoral deste ano como candidato a prefeito de Epitaciolândia.

Por este motivo, o secretário do MDB de Brasileia, se manifestou em redes sociais e atacou o governador, dizendo que o governador Gladson está procurando sarna para se coçar, pois essa brincadeirinha dele com o Rocha só vai sobrar para o lombo do governador. “Vai chegar um ponto que Gladson não vai ter onde pedir guarita, pois em Brasileia o MDB vai fechar as portas para ele”, disse.

Carlinhos foi além em suas palavras, onde afirmou que o apoio do governador vale menos que fezes de gato: “Eu sinceramente, depois de ver a atitude deste homem, certo?!, acho que o apoio dele num vale menos que uma merda de gato seca, porque eu vou te contar viu! Um cara que não tem uma postura de governo e desde que assumiu esse governo vem fazendo patuscada uma atrás da outra, um cara que vem declarar apoio contra o próprio partido. É vou te contar, cara! É realmente um partido de pilantra, entendeu?!, um caba que não tem noção do que tá fazendo. É um imbecil mesmo!”, disse o secretário.

Não se contentando com o que havia dito, Carlinhos citou que nada contra o governador apoiar Everton, mas completou afirmando. “O camarada que não tem postura de governador é um safado, entendeu?! Mentiroso que vive tentando enganar as pessoas. Ah, velho, chega!!, indagou.

Em áudio, Carlinhos citou o fato de Gladson ter gravado um vídeo declarando apoio à candidata do MDB de Brasileia, Leila Galvão, mas diante do que o governador fala, Carlinhos cita que fica difícil acreditar e conclui dizendo que não deve nem favor muito pelo contrário ele é quem me deve.

Será que diante das ofensas proferidas pelo Secretário Geral do MDB de Brasileia e ciente de que o MDB vai fechar as portas para ele. Gladson vai continuar apoiando a candidata deles?

