Manoel Moraes assim como Nicolau Junior (presidente da casa), foram alvos de uma operação deflagrada pela Polícia federal na manhã desta quinta-feira 29, que visa desarticular um esquema de desvio de recursos públicos.

Carla Brito disputou a eleição municipal em 2016, foi derrotada por Ilderlei Cordeiro, na época do MDB.

Carismática e atenciosa, Carla Brito virou uma sensação dentre os cruzeirenses e ganhou destaque como uma das delegadas com maior atuação no combate a violência contra mulher no estado.