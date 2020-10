O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29, uma roda de conversa com as adolescentes do Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães.

A programação em alusão ao Outubro Rosa, aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), por meio da Área Técnica de Saúde do Adolescente, responsável pelas orientações ao longo da palestra.

A palestra teve como temática as medidas de prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero. Na ocasião, as adolescentes foram orientadas e puderam sanar as dúvidas a respeito da temática.

A gerente de saúde do ISE, Andréa Barlatti, explicou que mesmo não estando dentro do grupo indicado ao exame de mamografia, é preciso se preocupar desde a adolescência com a prevenção. “Elas não estão entre a idade de fazer o exame de mamografia, mas é importante que desde já essas adolescentes possam aprender sobre os cuidados necessários, como o autoexame, por exemplo”, disse.

Em complementação à palestra, 23 adolescentes que cumprem medida de internação foram submetidas a exames preventivos do câncer de colo uterino (PCCU) e a consultas de enfermagem, realizados pela equipe de saúde da Unidade de Referência Augusto Hidalgo de Lima.