A unidade mista hospitalar de Rodrigues Alves recebeu esta semana da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio da Coordenação Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, novos equipamentos, que permitirão prestar melhor atendimento à população do município. Chegaram à unidade uma mesa de mayo (utilizada para descanso de instrumentos cirúrgicos) e dois aspiradores portáteis, enviados pela Sesacre.

O governo do Estado tem investido no melhoramento dos hospitais de todo o Acre; no Juruá as unidades hospitalares já receberam inúmeros equipamentos.

A enfermeira Maria Ernízia destacou a importância da aquisição: “Esses equipamentos são fundamentais para nossa unidade; chegaram em boa hora, porque nosso aspirador estava com problemas. Agora poderemos dar melhor atendimento aos nossos pacientes”, observou.

Para a coordenadora de Saúde da regional, Catiana Rodrigues, o governo do Estado tem feito um grande trabalho na saúde do Juruá, proporcionando que as unidades hospitalares prestem um atendimento de mais qualidade. “Estamos em Rodrigues Alves entregando mais equipamentos. Já viemos outras vezes e em breve mais equipamentos chegarão. Estamos dando mais qualidade ao atendimento nas unidades do interior e menores”, disse Catiana.