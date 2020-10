O secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Paim, foi condecorado na manhã desta quarta-feira, 28, com a mais alta honraria do Corpo de Bombeiros Militares do Acre (CBMAC), a medalha da Ordem de Mérito Bombeiro Militar Imperador Dom Pedro II – Grande Oficial. A medalha é destinada a agraciar as instituições, autoridades e pessoas que tenham prestado relevantes e notáveis serviços à corporação.

A condecoração sucedeu durante o intervalo das atividades do evento Senasp Itinerante, que que recebe profissionais da segurança de todos os estados da região Norte e tem como sede a cidade de Rio Branco. Na ocasião, bombeiros acreanos também foram homenageados com a Medalha Defesa Civil de Rondônia.

O comandante do CBMAC, coronel Carlos Batista, explicou que a honraria foi feita ao secretário nacional, por meio do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela facilidade que as corporações estão tendo em conversar com a Senasp, que compreende o papel que os corpos de bombeiros têm como instituições componentes da segurança pública.

“Eles têm um olhar mais direcionado para o corpo de bombeiros, que faz tanto trabalhos de prevenção e resposta como colabora para a redução da criminalidade, por meio dos projetos de prevenção primária, como é o caso do projeto social bombeiro mirim e outros ”, afirmou.

Diante da homenagem, o secretário Carlos Renato Paim destacou o trabalho dos bombeiros em servir à comunidade e ressaltou que a Secretaria Nacional de Segurança Pública busca ter o mesmo sentimento de solicitude para com os bombeiros. “Eu fico muito sensibilizado com a comenda, mas na verdade nós temos que inverter esse processo. A servidão tem que vir da Senasp, tem que vir do Ministério da Justiça para os senhores”, disse.

Ele ainda afirmou que os bombeiros são os verdadeiros heróis que enfrentam as adversidades que o terreno impõe. “São os senhores que realmente merecem. Eu sou apenas um ator nesse processo. Contem conosco, com a nossa humildade e simplicidade de poder sempre estar ali contribuindo. Eu fico muito feliz e honrado com a comenda”, frisou.

Heróis acreanos

Bombeiros acreanos também foram condecorados. O tenente-coronel James Cley Silva de Carvalho, o subcomandante do CBMAC, Coronel Charles da Silva, o capitão Marcos Coutinho e o cabo André Brasileiro receberam a Medalha Defesa Civil do Estado de Rondônia.

“Essas comendas que nós entregamos aqui é um reconhecimento pelos serviços prestados pela nossa coirmã, CBMAC, ao Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia (CBMRO). Nós temos um acordo de cooperação e trabalhamos juntos em ocorrências, em cooperação de ensino e instrução e esse é um reconhecimento por essa parceria, proximidade, apoio e trabalho mútuo que temos com a corporação, por sermos estados limítrofes”, explicou o comandante do CBMRO, coronel Gilvander Gregório de Lima.